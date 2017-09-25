Обязательную уплату взносов в фонд медстрахования при сдаче «нулевой» декларации подтвердили в минфине РК

Астана. 25 сентября. КазТАГ — В комитете госдоходов министерства финансов Казахстана разъяснили обязательства по уплате социальных медицинских страховых взносов граждан, сообщили в службе центральных коммуникаций.

«С 1 июля 2017 года юридическое лицо оплачивает 1% от фонда оплаты труда, с 2018 года по 2019 год — 1,5%, в 2020 году – 2% и с 2022 года – 3%. Кроме того, с дохода самого работника будет удерживаться: в 2019 году – 1% от заработной платы, с 2020 – 2%. Это удержание будет производиться так же, как пенсионные взносы», — приводится разъяснение заместителя председателя комитета госдоходов минфина Аргына Кыпшакова.

По его сведениям, для индивидуальных предпринимателей с 2017 года взнос определен в 5% от 2-х минимальных заработных плат с дохода, что составляет Т2446 в месяц для любого ИП, за исключением приостановившего предоставление налоговой отчетности или признанного, в соответствии с налоговым законодательством, бездействующим.

«Тут напрашивается пояснение: для лиц, в соответствии с налоговым законодательством, приостановивших представление налоговой отчетности или признанных бездействующими, с 2018 года появляется обязательство по уплате взноса на обязательное социальное медицинское страхование как для физических лиц — в размере 5% от минимальной заработной платы — 1223 тенге», — говорится в сообщении.

«Если индивидуальный предприниматель сдает нулевую декларацию, то он все-равно обязан оплачивать взносы за себя, поскольку стоит на регистрации, – в сумме 2446 тенге», — дал разъяснение А. Кыпшаков.

«При этом спикер добавил, что физические лица с 1 января 2018 года из категории самозанятых – тех, кто выпал из поля зрения, то есть те, кто не является работником, предпринимателем, лицом, за которое платит государство, либо работодатель, должны сами за себя платить ежемесячный взнос в размере 5% от минимальной зарплаты в сумме 1223 тенге», — заключается в сообщении.