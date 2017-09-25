Президент Казахстана соболезнует в связи с кончиной государственного деятеля Караманова

Астана. 25 сентября. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным Узакбая Караманова в связи с его кончиной, сообщила пресс-служба главы государства.

В телеграмме отмечается, что глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о кончине видного государственного и общественного деятеля У. Караманова.

«Узакбай Караманович всю свою жизнь трудился во имя народа и процветания родной земли. Благодаря своим прекрасным организационным способностям и авторитету в обществе он занимал многие высокие государственные должности и всегда с честью выполнял все возложенные на него обязанности», — говорится в телеграмме на сайте Акорды в понедельник.

Н. Назарбаев отметил, что казахстанцы всегда будут помнить его имя и заслуги перед страной.

У. Караманов — первый премьер-министр Казахской ССР (1990). Избирался в мажилис парламента Казахстана (с 1996 года), руководил комитетом по экологии и природопользованию. Возглавлял Международный фонд спасения Арала.