Алматы. 25 сентября. КазТАГ – В Италии зарегистрирована вспышка лихорадки чикунгунья, сообщает Роспотребнадзор.

«В течение последних лет в мире продолжается эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке чикунгунья. Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала. В последние годы отмечаются случаи регистрации лихорадки чикунгунья в Европейских странах – Италии и Франции», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным министерства здравоохранения Италии, на середину сентября зарегистрировано 10 лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой чикунгунья и 3 случая с подозрением на заболевание в регионе Лацио, Центральная Италия (города Анцио и Рим) в результате местной передачи вируса. При этом отмечается, что заболевшие в течение 2-х последних недель проживали либо находились в регионе, не выезжая за его пределы. Органами исполнительной власти и общественного здравоохранения региона Лацио проводится активное выявление новых случаев заболевания; энтомологическое обследование и инсектицидные обработки мест обитаний комаров, в том числе водоемов и дренажных систем в населенных пунктах.

«Основной риск проявлений лихорадки чикунгунья в регионе Европы связан с высокой численностью комаров-переносчиков на отдельных территориях Южной Европы (Средиземноморский регион), где в случае появления больного, возможна локальная передача вируса», — поясняется в информации.

Роспотребнадзор напомнил, что в 2007 году в Италии, в провинции Эмилия – Романья, уже была зарегистрирована крупная вспышка лихорадки чикунгунья с числом заболевших 330 человек.

Лихорадка чикунгунья – вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном, переносчиками болезни являются комары двух видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать другие вирусы, включая лихорадку денге. Основные симптомами заболевания является повышение температуры до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Специальных противовирусных препаратов для лечения лихорадки чикунгунья нет.