Иран призвал ограничить добычу нефти в Ливии и Нигерии в рамках сделки ОПЕК+

Алматы. 25 сентября. КазТАГ – Соглашение в рамках сделки ОПЕК+ работает, однако участникам договора следует обратить внимание на высокие уровни добычи нефти в Ливии и Нигерии, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

«Действия, предпринимаемые ОПЕК, работают и приверженность соглашению в общем приемлемая, однако есть необходимость в некоторых изменениях. Они относятся к Ливии и Нигерии, а также к необходимости стопроцентного исполнения соглашения», — цитирует иранского министра агентство Bloomberg.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в августе добыча ОПЕК была на 170 тыс. баррелей в сутки выше целевого уровня в 32,5 млн баррелей. По мнению экспертов агентства, нивелировать эффект от сокращения помог именно рост добычи ливийской и нигерийской нефти.

Ливия и Нигерия, как и Иран, являются членами ОПЕК, однако в соглашении о сокращении добычи, принятом картелем в ноябре прошлого года, для всех трех было сделано исключение, позволяющее им не снижать добычу. Для Ирана квота все же была установлена, согласно ей он может увеличивать добычу не более чем на 90 тыс. баррелей в сутки. Вопрос роста добычи нефти в Ливии и Нигерии обсуждался на последнем мониторинговом комитете в Вене 22 сентября. Обе страны пообещали заморозить или даже немного сократить добычу по достижении определенного уровня добычи.