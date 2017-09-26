Казахстанский рынок кредитного жилья в 2017 г. получит 15 тыс. квартир по Т140-180 за 1 кв.м

Астана. 26 сентября. КазТАГ — Оксана Скибан . Казахстанский рынок кредитного жилья в 2017 году получит 15 тыс. квартир по Т140-180 за 1 кв.м, сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр.

«Что касается строительства жилья, стоимость квартиры в регионах составляет Т140 тыс. за квадратный метр. Это кредитное жилье, которое потом реализовывается через систему жилищно-строительных сбережений», — сказал Р. Скляр во вторник на заседании комиссии мажилиса по контролю за использованием бюджетных средств, выделенных на модернизацию инфраструктуры ЖКХ.

При этом он отметил, что в Астане, Алматы, Атырау и Актау квадратный метр оценивается в Т180 тыс.

«Благодаря тому, что государство на револьверной основе, на возвратной основе, финансирует строительство жилья, нам удается сдерживать цены на первичном рынке и в то же время не допустить роста на вторичном рынке жилья. Это очевидно. Если за два года, в 2015-2016 годах, 19 200 квартир таких удешевленных мы на рынок выпустили, то в этом году — порядка 15 тыс. квартир, которые позволят стабилизировать ситуацию и не дать дальнейшего роста на рынке», — пояснил чиновник.