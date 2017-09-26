Астана. 26 сентября. КазТАГ — Оксана Скибан . В 13 регионах Казахстана населению начали выдавать льготную ипотеку, сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр.

«В 13 регионах республики банками второго уровня (БВУ) начато предоставление населению льготной ипотеки на приобретение нового жилья», — сказал Р. Скляр во вторник на заседании комиссии мажилиса по контролю за использованием бюджетных средств, выделенных на модернизацию инфраструктуры ЖКХ.

По его словам, банками принято более Т4,3 млрд, из них одобрено 396 заявлений на Т4 млрд.

«Здесь также государство берет на себя обязательство по покрытию части ставки вознаграждения ипотеки до 7% — для того чтобы окончательная стоимость для конечного заемщика составляла 10%», — указал он.

В то же время осуществляется работа по стимулированию строительства жилья застройщиками за счет субсидирования кредитов, добавил представитель МИР.

«На сегодня на рассмотрение в БВУ поступило 33 проекта строительных компаний на Т57,7 млрд. В целом одобрено 14 проектов на сумму Т31,3 млрд», — проинформировал Р. Скляр.