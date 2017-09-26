Полиция устанавливает личность подозреваемого в нападении на 15-летнюю алматинку

Алматы. 26 сентября. КазТАГ — Полиция Алматы устанавливает личность подозреваемого в нападении на 15-летнюю девочку, сообщила пресс-служба ДВД города.

«19 сентября в УВД Алатауского района обратилась местная жительница и сообщила о том, что неизвестный напал на ее 15-летнюю дочь», — говорится в сообщении во вторник.

На место происшествия были направлены наряды дорожно-патрульной полиции, комплексные силы полиции, а также следственно-оперативная группа районного управления внутренних дел.

Как утверждают в ДВД, в связи с тем, что сигнал о произошедшем в полицию поступил спустя некоторое время, задержать подозреваемого «по горячим следам» не удалось.

«По признакам преступления, предусмотренного ст. 121 ч.3 (насильственные действия сексуального характера) УК РК, начато досудебное расследование. Проводятся необходимые оперативные и следственные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого и его задержание. Кроме того, осуществляются опросы жителей близлежащих домов», — добавили в полиции.

Как сообщали СМИ, нападение на школьницу произошло вечером 19 сентября в мкр. «Теректы» Алатауского района, когда девочка шла с курсов иностранного языка. Мужчина в камуфляже напал на нее с ножом и попытался утащить девочку в кусты, угрожая убить, если она закричит. Проходившие мимо люди спасли девочку, однако преступник успел ранить школьницу, после чего скрылся.