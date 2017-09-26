Из-за усиления ветра в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение

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Астана. 26 сентября. КазТАГ – Из-за усиления ветра в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает РГП «Казгидромет».

«Днем 27 сентября в Жамбылской области местами ожидается гроза, усиление западного, юго-западного ветра местами 15-20, утром и днем порывы 23-28 м/с. Сутки 27 сентября в Костанайской области ожидается местами ветер 15-20 м/с», — говорится на сайте синоптиков во вторник.

Также ночью 26 сентября в Кызылординской области местами ожидаются заморозки 1 градус, 27-28 сентября северо-восточный ветер 15-20 м/с.

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