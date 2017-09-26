В России трудовых мигрантов из стран ЕАЭС обеспечат бесплатным медстрахованием

Алматы. 26 сентября. КазТАГ – Трудовые мигранты из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и члены их семей будут обеспечиваться в России полным бесплатным медицинским страхованием. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила глава минздрава РФ Вероника Скворцова.

«Подготовлено соглашение о том, что трудовые мигранты будут обеспечиваться полисами полного медстрахования», — сказала В.Скворцова, выступая на открытии III российско-армянского форума по здравоохранению во вторник.

Она добавила, что полисы будут покрывать и медицинское обслуживание членов семей мигрантов.