Алматы. 26 сентября. КазТАГ – Казахстан лидирует на рынке микрокредитования среди стран СНГ с удельным весом в 33%, сообщает Trend.

«Согласно отчету, который опирается на данные международной организации Microfinance Information Exchange, лидером на рынке микрокредитования среди стран СНГ является Казахстан – 33% ($464,3 млн)», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

Второе место в этом секторе занял Азербайджан с удельным весом в 24% ($337,6 млн).

На третьем месте — Таджикистан, где общая сумма предоставленных микрозаймов составляет $191 млн (13,6% от совокупного объема по СНГ).

При этом Казахстан уступил Азербайджану по числу клиентов небанковских кредитных организаций — 254,5 тыс. субъектов. У Азербайджана в этом рейтинге первое место — 274,8 тыс. субъектов. На третьем месте расположился Таджикистан (232,4 тыс. субъектов).

Отмечается, что крупнейшей организацией в СНГ с численностью активных заемщиков в 183,3 тыс. субъектов является казахстанская микрофинансовая организация KMF. Это 16,8% активной клиентской базы на рынке Содружества. Ссудный портфель организации оценивается в $154,4 млн, или 11% объема рынка СНГ.