Алматы. 27 сентября. КазТАГ – Заседание совета глав правительств стран СНГ пройдет 3 ноября в Ташкенте, сообщила пресс-служба исполнительного комитета Содружества.

«3 ноября в Ташкенте состоится заседание совета глав правительств Содружества Независимых Государств», — говорится в анонсе, опубликованном на сайте исполкома.

Как сообщалось ранее, главы правительств намерены принять заявление о консолидации усилий мирового сообщества для эффективной борьбы с международными картелями, а также принять ряд документов, в частности, о разграничении полномочий между советом глав государств и советом глав правительств СНГ, о положении о совете министров иностранных дел СНГ и о положении об экономическом совете Содружества.

Также планируется подписание договора государств СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Предполагается, что признание списков будет осуществляться путем заключения соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений. Кроме того, документом предусмотрены меры по борьбе с распространением оружия массового уничтожения, мероприятия по сотрудничеству в сфере конфискации незаконно выведенного за пределы той или иной страны имущества и возвращения его назад. Принятие этого документа позволит привести договорную базу стран СНГ в соответствие с изменившимися международными универсальными стандартами по противодействию финансированию терроризма.