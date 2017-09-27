Счета российского интернет-магазина Emex в Казахстане больше года арестованы в связи с делом по БТА банку

Алматы. 27 сентября. КазТАГ — Счета казахстанского партнера российского интернет-магазина автозапчастей Emex оказались под арестом в рамках расследования вокруг АО «БТА банка», сообщает газета «Коммерсантъ».

«Расследование легализации денежных средств, полученных преступным путем, которое проводится правоохранительными органами Казахстана в отношении бывших должностных лиц БТА Банка, привело к аресту счетов компании Emex.kz, партнера российской Emex.ru», — следует из имеющихся у издания документов.

Согласно постановлению районного суда Алматы от 19 мая 2016 года, на счетах компании была арестована сумма, эквивалентная 5,2 млн рублей, кроме того, был арестован счет бывшего гендиректора Emex.kz Галымжана Аханова. Как уточняется, он был директором Emex.kz с сентября 2014 по июль 2016 года, а с 1999 по 2011 год работал в «БТА банке».

«Компания с ним рассталась сразу после инцидента», — пояснил газете директор юридического департамента Emex Михаил Левин.

По его словам, Emex больше года добивается снятия ареста со счетов своего партнера.

Между тем знакомый с деталями дела источник газеты сообщил, что на текущий момент власти сняли арест с личного счета Г.Аханова, но счет компании все еще заморожен. При этом в августе 2016 года следователь антикоррупционной службы Казахстана Куандык Рашит отменил решение суда об аресте счетов Emex.kz, где уже находился эквивалент 23,4 млн рублей. Но постановление следователя «зависло в стенах прокуратуры», констатирует гендиректор УК «Эмекс.ру» Дмитрий Солдаткин в письме генконсулу РФ в Алматы Алексею Демину и консулу-советнику Илье Самунину. По его словам, это «парализовало нормальное функционирование деятельности» Emex.kz, и «компания несет многомиллионные убытки». Д. Солдаткин просит дипломатов «вмешаться и оказать всемерное содействие в разрешении сложившейся ситуации». «Ошибки» прокуратуры Казахстана «наносят непоправимый вред выстраиванию международных отношений на уровне бизнес-структур двух государств», считает он.

В свою очередь И. Самунин сообщил газете, что он обсуждал эту ситуацию с представителями Emex.

«Какие меры будут приняты и какие ответные шаги, это будет известно в ближайшие дни», — пояснил он.

Напомним, 7 июня специализированный суд по уголовным делам Алматы заочно приговорил экс-главу АО «БТА банк» Мухтара Аблязова к 20 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 МРП, с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях, с конфискацией имущества. Отбывание наказания назначили в учреждении максимальной безопасности.

Также были осуждены экс-председатель правления банка Садуакас Мамеш и первый заместитель председателя правления — председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов – на 5 лет лишения свободы условно каждый с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях сроком на 3 года.

Директор по кредитованию Кайрат Садыков был осужден на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях сроком на 3 года. Также он должен выплатить штраф в размере 300 МРП.

М.Аблязов обвинялся по ч.4 ст.263 УК РК (в ред.2014 года, создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем), ч.3 ст.176 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), ч.3 ст.24 УК РК (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), ч.3 ст.193 УК РК (легализация, отмывание денег и иного имущества, полученных преступным путём), ч.1 ст.220 УК РК (незаконное использование денежных средств банка), ст.228 УК РК (злоупотребление полномочиями).

Общая сумма причиненного ущерба превышает $7,5 млрд. Похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами от иностранных финансовых институтов.

Дело против М.Аблязова возбудили в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана. Он был объявлен в международный розыск по линии интерпола. В июле 2013 года М.Аблязов был арестован на территории Франции, его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу. После этого защита М.Аблязова направила ходатайство в государственный совет Франции, который отменил экстрадицию бывшего банкира.

1 МРП в 2017 г. – Т2269