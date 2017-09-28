Казахстан предложил создать консультативный совет регулирующих религиозную деятельность ведомств стран ЦА

Астана. 28 сентября. КазТАГ – Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев принял участие в международной конференции «Ислам в современном светском государстве» в Бишкеке, сообщила пресс-служба ведомства.

Как указывается в сообщении, распространенном в четверг, в ходе своего выступления Н. Ермекбаев поднял проблему распространения идей деструктивных религиозных течений, обозначив при этом направления борьбы с проявлениями радикализма, и предложил в целях углубления международного сотрудничества, обмена опытом и принятия совместных мер в области профилактики экстремизма на религиозной почве создать международный консультативный совет между ведомствами стран Центральной Азии, регулирующими религиозную деятельность.

«От всех нас – государственных, научных и религиозных деятелей – требуется объединение усилий против религиозного экстремизма. (…) Такой совет позволил бы выработать эффективный механизм взаимодействия в региональном формате. Единство в принятии и реализации решений окажется сильнее действий деструктивных сил», — отметил министр.

Н. Ермекбаев также ознакомил участников конференции с принимаемыми правительством Казахстана мерами по созданию казахстанской модели взаимодействия государства и религий. Министр отметил, казахстанское общество является уникальным примером межэтнического и межконфессионального согласия, в Астане проводится Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Между тем основной темой дискуссий конференции стало обсуждение места и роли ислама в современных светских государствах. Участники обратили внимание на необходимость сохранения культурной самобытности национальных государств, предотвращения распространения чуждых религиозных ценностей и повышения эффективности демократического управления в религиозной сфере.

В конференции принимают участие руководители уполномоченных органов по делам религий из 19 стран, представители авторитетных международных организаций и известные зарубежные эксперты-исламоведы, а также специальный представитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан, госминистр иностранных дел Индии Мушабар Акбар, госсоветник президента Узбекистана Рустам Камилов, министр культуры Египта Хельми Намнам, председатель комитета по делам религий Таджикистана Сулаймон Давлатов и другие высокопоставленные гости из Азербайджана, Бельгии, России, ООН, ОБСЕ.