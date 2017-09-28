Годовой прогноз добычи нефти в Казахстане уточнен в объеме 85 млн тонн

Астана. 28 сентября. КазТАГ — Прогноз добычи нефти в Казахстане на 2017 год уточнен в объеме 85 млн тонн, сообщила пресс-служба министерства энергетики.

«В текущем году ожидается достижение ключевых показателей отрасли: по объемам добычи нефти – порядка 85 млн тонн, добыче газа – более 48 млрд куб.м, переработке нефти — более 14 млн тонн, производство товарного газа — более 29 млрд.куб.м», — говорится в распространенном сообщении.

Ранее в годовом прогнозе указывался объем 81 млн тонн, а в соответствии с прогнозным раундом Национального банка РК – 84,5 тонн.

Как напомнили в минэнерго, итоги за 8 месяцев т.г. показывают рост в сравнении с аналогичным периодом 2016 года: объем добычи нефти составил 56,9 млн тонн, или 112,2%; переработано 10,02 млн тонн нефти, или 104%; объем добычи газа составил 35,1 млрд куб.м, или 118%; произведено 1,9 млн тонн сжиженного газа, или 114,4%.

Казахстан занимает 22-е место в мире и 3-е место среди стран СНГ после России и Туркменистана по утвержденным запасам: извлекаемые запасы газа утверждены на уровне 3,9 трлн куб.м, в том числе попутного газа – 2,6 трлн куб.м, и природного (свободного) газа – 1,3 трлн куб.м.