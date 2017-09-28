Подозреваемый в убийстве замначальника ЛОВД в Алматинской области арестован

Алматы. 28 сентября. КазТАГ — Подозреваемый в убийстве заместителя начальника линейного отделения внутренних дел (ЛОВД) станции Достык в Алматинской области арестован, сообщила пресс-служба главной транспортной прокуратуры РК.

«Досудебное расследование проводится специальным прокурором главной транспортной прокуратуры; убийство Токсейтова Жениса совершено из огнестрельного оружия в г.Бесколь Алакольского района Алматинской области», — говорится в ответе на официальный запрос КазТАГ, полученном в четверг.

Также отмечается, что с санкции следственного судьи в отношении подозреваемого А. Дуйсенова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

«Обстоятельства совершенного преступления, в том числе марка огнестрельного оружия будут установлены в процессе досудебного расследования», — добавили в прокуратуре.

При этом подчеркивается, что транспортными прокурорами принимаются все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела.

Иная информация не разглашается в интересах следствия.

Как сообщали СМИ, убийство Ж. Токсейтова произошло в ночь с 14 на 15 сентября. Подозреваемый был задержан на следующий день.