В Карагандинской области огласили результаты расследования ЧП на шахте «Казахстанской»

Караганда. 28 сентября. КазТАГ — В угольном департаменте АО «АрселорМиттал Темиртау» огласили результаты расследования ЧП на шахте «Казахстанской», передает корреспондент агентства.

«Согласно акту специального расследования группового несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего вследствие аварии 31 августа, вина работника – 0%, вина работодателя – 100%», — сказал технический директор угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» Леонид Костогладов в четверг.

Как установила комиссия, ЧП произошло в рабочее время при исполнении работниками шахты «Казахстанская» трудовых обязанностей.

Установлено, что произошедшее является несчастным случаем, связанным с трудовой деятельностью. Выявлено, что случившееся стопроцентно является природным фактором.

Также установлено, что никто из погибших не успел воспользоваться самоспасателями, которые были признаны исправными.

Компании «АрселорМиттал Темиртау», которой принадлежит шахта, рекомендовали привлекать местных ученых, которые могут прогнозировать внезапные выбросы. При этом представитель АМТ заявил, что компания сотрудничает по этому направлению с немецкими специалистами.

В состав комиссии, проводящей расследование, помимо казахстанских экспертов, вошли независимые российские специалисты.

Как сообщалось, 31 августа около 5.00 в Шахтинске на вентиляционной сбойке (проходческий забой) шахты «Казахстанская», принадлежащей «АрселорМиттал Темиртау», произошел внезапный выброс угля и газа. На аварийном участке оказались 4 человека. 3 человека без признаков жизни были обнаружены работниками шахты.

По данным областного управления здравоохранения, также пострадали 4 человека: трое из них были доставлены в областной медицинский центр с отравлением метаном средней степени тяжести, еще один получил легкое отравление.