Т12,6 млрд предусмотрено на развитие аграрной науки в Казахстане в 2018-2020 гг.

Астана. 28 сентября. КазТАГ – Оксана Скибан . Т12,6 млрд предусмотрено на развитие аграрной науки в Казахстане в 2018-2020 годах, сообщила вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева.

«В целом финансирование (аграрной – КазТАГ) науки на ближайшие 3 года – 2018-2020 годы, общая сумма составляет Т12,6 млрд, это приблизительно около Т4,2 млрд ежегодно», — сказала Г. Исаева на пресс-конференции в правительстве в четверг.

При этом она отметила, что финансирование будет осуществляться по 21 приоритетному направлению развития науки.

В то же время замглавы ведомства посетовала, что в аграрно-научной сфере сохраняется ряд проблем, требующих решения, и одна из них – это отсутствие «крепких» связей ученых с бизнесом.

«Мы должны решить ряд проблемных вопросов, которые связаны с тем, что сейчас наша аграрная наука, к сожалению, не имеет достаточно крепких связей с бизнесом. Поэтому предлагается сейчас именно в схеме финансирования аграрной науки больше привлекать аграрный бизнес, который, по сути, должен стать заказчиком научно-исследовательских тематик, тех разработок, которыми занимаются наши ученые», — пояснила Г. Исаева.