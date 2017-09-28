«Осень 2017-го: какие министры – первые кандидаты «на вылет»?». «Языковая реформа в Казахстане: латиница раздора или сближения?». «Русские потеряли право на собственное мнение, на публичное его выражение»

Сетевой Казахстан. 28 сентября 2017г.

EXCLUSIVE . KZ . «День национальной трагедии» — Ровно 80 лет назад, 27 сентября 1937 года, в Москве был осужден к высшей мере наказания казахский национальный лидер, основатель и глава возрожденной Казахской Автономной Республики Алаш Алихан БУКЕЙХАН. Приговор приведён в исполнение в тот же день, а место захоронения засекречено. Вместе с ним был осужден, расстрелян и похоронен в общей могиле и Ныгмет НУРМАКУЛЫ, председатель Совета народных комиссаров КазАССР в 1925-1929 годах.

KAZPRAVDA . KZ . Зейнеп БАЗАРБАЕВА, член-корреспондент НАН РК, доктор филологических наук – «Казахская латиница: опыт и перспективы» — После публикации программной статьи Главы государства о модернизации общественного сознания, где говорится о поэтапном переходе казахского языка на латинскую графику, в научных кругах начались бурные обсуждения способов передачи казахских фонем латинскими буквами. Трудность ее решения состоит в том, чтобы передать все существующие фонемы (звуки) казахского языка ограниченным числом букв латинского алфавита.

EURASIA . EXPERT . Антон МОРОЗОВ – «Языковая реформа в Казахстане: латиница раздора или сближения?» — Аргументы в пользу перехода казахского языка на латинскую графику, звучащие в официальном дискурсе, довольно однообразны. Чиновники и разработчики говорят об ускоренной интеграции в мировое научно-образовательное, технологическое и коммуникационное пространство и общем повышении глобальной конкурентоспособности Казахстана. Аргумент, на наш взгляд, не особо убедительный, ведь переход с одного вида графики на другой никоим образом не гарантирует интеллектуальных и технологических прорывов.

Аргументы противников перехода также не новы… Надо отметить, что внутри Казахстана плюсы и минусы перехода активно обсуждают казахскоязычные граждане, в то время как русскоязычный сегмент смотрит на эту дискуссию отстраненно… Несмотря на все попытки власти избежать политизации процесса перехода на латиницу, этого сделать не удалось.

ALMAKZ . INFO . «Честный ответ от Дениса Кривошеева» — Но самое страшное – это возгласы, которые все чаще слышны – «валите»! На любой довод, на любой неудобный вопрос, сети изрыгают ненависть, проклятья, оскорбления и, традиционные уже, «чемодан-вокзал-Россия». Русские потеряли право на собственное мнение, на публичное его выражение, а это куда опаснее. Наблюдая и читая оппозицию, мне очевидно, что действующая власть куда более демократичнее, чем рвущиеся к ней патриоты. И те, и другие, нетерпимы к критике, но те, кто не у дел, куда агрессивнее. Очевидно, что эта зараза уже в реальной жизни.

365 INFO . KZ . «Нам нужна единая государственная школа» — Заслуженный деятель Казахстана, писатель Смагул ЕЛУБАЙ — «Сегодня в стране никто не против перехода на латинский алфавит. Я тоже поддерживаю эту инициативу. Только в связи с этим хотел бы обратить внимание на следующее обстоятельство. Если мы и дальше будем делить школы по языку обучения на казахские и русские, где в одних будут учиться на латинице, а в других на кириллице, мы еще больше отдалим друг от друга и без того разделенное поколение. А это противоречит нашей политике, основанной на единстве и целостности народа страны. Поэтому на момент введения латиницы в Казахстане не должно быть разделения школ на казахские и русские».

CAMONITOR . COM . «Осень 2017-го: какие министры – первые кандидаты «на вылет»?» — Станет ли текущая осень временем серьезных рокировок в правительстве? Кто из министров является первым кандидатом «на вылет»? Есть ли шансы у самых критикуемых сейчас в соцсетях и СМИ глав ведомств сохранить свои посты, и кто мог бы их безболезненно заменить? Попытаемся разобраться.

Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ политолог — Прежде всего, я сильно сомневаюсь в том, что сам Бакытжан САГИНТАЕВ сможет усидеть в кресле премьера до конца текущего года… Вероятно, я не буду одинок во мнении, если скажу, что главным кандидатом на вылет среди «птенцов» из «гнезда» Сагинтаева является министр образования и науки Ерлан САГАДИЕВ.

«Прав ли был Владимир Божко, говоря о проблеме миграции сельской молодежи в города?» — Недавно информационное пространство Казахстана захлестнула очередная буря в стакане воды. Поводом послужили высказанные вице-спикером мажилиса Владимиром БОЖКО соображения по поводу внутренней миграции. Дискуссия оставила горькое послевкусие, поскольку большинство ее участников не смогли удержаться в этических рамках. Мы попросили отечественных экспертов Нуртая МУСТАФАЕВА и Марата ТОЛИБАЕВА высказать мнения по этому поводу.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Взрослые шалости с огнём» — Подспудно опуская курс тенге, Нацбанк не видит причину проблемы в себе самом… Наши дорогие сырьевые экспортеры пытаются незаметненько улучшить свое положение за счет девальвационного налога на всю экономику и население. Чему правительство, облегчающее таким образом и себе бюджетные проблемы, потихоньку способствует. Плюс, кому-то очень жаль расходуемый Нацфонд и тоже хочется немного сэкономить. Но все это игра с огнем, ведь состояние МСБ и реальные доходы населения (не стоит забывать) даже официально падают уже второй год!

«Государство и религия: камо грядеши?» — Около двух недель назад глава министерства по делам религий и гражданского общества Нурлан ЕРМЕКБАЕВ заявил, что в Казахстане будет создана своя школа исламоведения. После этого у многих возник вопрос: зачем светскому государству, каковым позиционирует себя Казахстан, тратить силы и средства на создание собственной теологической школы? Но, как считают наши эксперты, резон в этом есть, поскольку верующие граждане нередко попадают под влияние чуждых нам радикальных течений.

«Быть полезным сегодня» — Сотрудник ЦОНа Сагадат БЕКТУРОВ — сегодня самый знаменитый человек в Казнете. Он прославился тем, что помог семье инвалидов получить документы и отдельное жилье. Для этого он прописал совершенно чужих ему людей в своей квартире. Вся страна, отвыкнув от живых и добрых человеческих новостей, теперь воодушевленно обсуждает его поступок. Но Сагадат уверен, что не давал никакого повода для сенсации.

VLAST . KZ . «Поправки в Закон о СМИ не поставят крест на журналистике» — Министр информации и коммуникаций Даурен АБАЕВ опубликовал видеообращение на своей странице в Facebok, где сообщил, что введение обязательного получения разрешение на публикацию личных данных не поставит крест на журналистике в Казахстане. Он отметил, что государство, напротив, «заинтересовано в развитии «четвертой власти» в стране.

«Мы бы хотели, чтобы в фонде независимая экспертиза была обычным явлением» — Председатель правления Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Елена БАХМУТОВА в интервью рассказывает о том, как будут считать самозанятых казахстанцев, почему бизнесменам следует продолжать делать взносы в фонд несмотря на разговоры о переносе сроков внедрения системы, и какое направление работы фонда — самое сложное.

CARAVAN . KZ . «Как вести себя в соцсетях, чтобы не попасть в тюрьму за лайки и репосты» — Юрист Джохар УТЕБЕКОВ — В первую очередь этот вопрос касается личных моральных качеств. Не стоит оскорблять представителей других наций и религий. Сердце и совесть человека должны подсказывать ему, что так поступать не стоит, а страх перед законом должен подкреплять эту позицию. Для смелого привлечения человека к уголовной ответственности нужна четко выраженная поддержка той позиции, которая является экстремистской. Поэтому, вашим читателям я могу посоветовать 20 раз подумать, прежде чем репостить материалы такого характера, если только они не собираются выражать откровенное осуждение написанного.

«ЖКХ в Казахстане хотят отдать на откуп бизнесу: к чему это приведет» — Никак не дают реформаторы ЖКХ отвлечься на текущие проблемы собственников. Парламентская сессия началась, того и гляди вынесут поправки в жилищное законодательство на обсуждение, тогда уже будет поздно кулаками махать. А ситуация, скажу я вам, назревает прескверная, ведь задумали инициативщики ни много ни мало, а отдать все на откуп бизнесу.

KAPITAL . KZ . Валерий СУРГАНОВ – «Почему Казахстан оказался в топливной ловушке?» — Громкое заявление национального авиаперевозчика «Эйр Астана» о том, что в стране катастрофически не хватает авиатоплива, так как оно на 70% импортируется, а сейчас основные поставщики авиакеросина из России переориентировались на свой внутренний рынок, заставило вздрогнуть даже завзятых оптимистов развития казахстанской экономики. И вроде сейчас, чтобы не допустить коллапса с авиаперевозками в Казахстане, ситуация как-то решается, но осадок остался. Как получилось, что нефтедобывающая страна оказалась в такой очевидной топливной ловушке и абсолютно зависима от импорта авиакеросина извне?

«Как распознать фальшивые тенге?» — Казахстанские тенге имеют очень высокую степень защиты, но тем не менее правоохранительные органы выявляют случаи появления в обращении фальшивых купюр. Корреспондент побеседовал с начальником Управления по работе с наличными деньгами Национального банка РК Тогжан АБИШЕВОЙ о том, какой комплекс защитных элементов внедряют в денежные знаки и как не стать жертвой фальшивомонетчиков — Наибольшей популярностью у фальшивомонетчиков пользуются банкноты номиналом 2000 и 1000 тенге.

KURSIV . KZ . – «МВД РК: В стране свыше 17 тысяч объектов, уязвимых в террористическом отношении» — Министерство внутренних дел насчитало в Казахстане свыше 17 тысяч объектов, уязвимых в террористическом отношении. К ним отнесены как здания министерств и ведомств, так и объекты госматрезерва, космической инфраструктуры, жизнеобеспечения, связи, теле- и радиовещания республиканского значения.

IA — CENTR . RU . «Гранты, деньги и одно министерство: гражданский сектор в Казахстане» — 24 сентября стало известно о перестановках в руководстве Гражданского Альянса Казахстана. Как оказалось, прежний президент Альянса Нурлан ЕРИМБЕТОВ подал в отставку еще в начале сентября. На вакантное место была предложена кандидатура бывшего мажилисмена и экс-руководителя молодежного крыла партии «Нур Отан» Танирбергена БЕРДОНГАРОВА – он и был избран президентом ГАК в середине сентября.

INFORMBURO . KZ . «Министерство юстиции разработало закон об адвокатах и юристах. Что предлагается изменить?» — В Казахстане активно обсуждается новый закон, регламентирующий деятельность адвокатов и юристов. Среди предлагаемых нововведений – отмена сбора на вступление в Республиканскую коллегию адвокатов, саморегуляция юридических консультантов и даже специальная форма одежды. О том, как предлагаемый закон может изменить работу адвокатуры, рассказывает Infomburo.kz.

AZATTYQ . ORG . «Российская ракета вновь «поразила цель» в Казахстане» — Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с полигона в Астраханской области. Учебная часть ракеты, как говорят в Минобороны России, «с заданной точностью поразила условную цель» в Казахстане. Пользователи социальных сетей публикуют видео и снимки со светящимся объектом в небе, который, по всей видимости, представляет собой след от запущенной ракеты.

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