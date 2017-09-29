Капремонт Павлодарского нефтехимического завода продлится до 26 октября

Павлодар. 29 сентяря. КазТАГ – До 26 октября продлится плановый капремонт на ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», сообщает отдел по связям с общественностью ПНХЗ.



«В соответствии с графиком планово-предупредительных ремонтов, утвержденным минэнерго РК, 1 сентября на капитальный ремонт остановился комплекс глубокой переработки нефти ПНХЗ, а 20 сентября – все остальные комплексы и установки. (…) На комплексе первичной переработки нефти (КППН) ремонт продлится 37 дней, а на комплексе глубокой переработки нефти (КГПН) – 60 дней. Снова выйти на технологический режим ПНХЗ рассчитывает 26 октября», — сообщили на предприятии.



По данным отдела по связям с общественностью ПНХЗ, за это время должны выполнить весь необходимый объем работ, в том числе, объединить в единый технологический цикл существующие реконструированные установки и новые объекты, построенные в рамках проекта модернизации. При этом указывается, что сроки и объем работ капитального ремонта предприятия определены с учетом выполнения требований промышленной безопасности и переходом завода на увеличенный межремонтный период.



«В этом году для оптимизации сроков проведения планово-предупредительного ремонта ПНХЗ привлек канадскую компанию RLG International Inc, представители которой помогают внедрить на предприятии систему эффективной подготовки и проведения капитальных ремонтов в рамках перехода на увеличенный межремонтный цикл. Чтобы в срок завершить масштабный капитальный ремонт и реконструкцию, задействовали порядка 26 подрядных организаций. Это свыше 2200 человек и более 240 единиц техники», — уточнили на заводе.



Вместе с тем сообщается, что несмотря на остановку завода на капитальный ремонт, в резервуарах имеется достаточный запас готовой продукции для обеспечения потребностей региона в нефтепродуктах.



«На начало капитального ремонта завод уже переработал 3 млн 830 тыс. тонн сырья, при этом 21 тыс. тонн сверх плана. Все, что в сентябре было предусмотрено производственной министерской программой по выпуску социально значимых нефтепродуктов (автобензинов, дизельного топлива), мы также выполнили. Предприятие произвело 48 тыс. тонн бензинов, 79 тыс. тонн дизельного топлива и 28,5 тыс. тонн дорожного битума», — уточнили на предприятии.



После завершения капитального ремонта ПНХЗ продолжит работу в нормальном технологическом режиме, увеличит выпуск высокооктановых автобензинов, начнет производить продукцию экологического класса К-4, которая должна использоваться на территории Казахстана с 1 января 2018 года.

