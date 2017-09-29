Жителя Темиртау осудили на 25 лет за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери

Караганда. 29 сентября. КазТАГ — Жителя Темиртау приговорили к 25 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери, передает корреспондент агентства.

Ранее осужденный по ст. 103 ч. УК РК (причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшее смерть человека по неосторожности) житель Темиртау, освободившись из тюрьмы условно-досрочно, вернулся домой к супруге и 10-летней дочери.

«Как стало известно в суде, глава семьи был тираном, периодически избивал жену, с которой состоял в гражданском браке. Женщина не оказывала никакого сопротивления. В 2013 году глава семьи начал совершать в отношении собственной дочери действия сексуального характера. Отец даже снимал на видеокамеру сотового телефона девочку, купающуюся в ванной», — сообщил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Исламхан Исенбаев.

По словам судьи, поначалу ребенок не понимал, что происходит, а когда дочь стала постарше, рассказала матери о домогательствах отца.

«О подобных действиях отца узнали в школе. (…) Директор учебного заведения сообщила об этом случае в правоохранительные органы. Сотрудники полиции задержали мужчину, но он отказывался от того, в чем его обвиняют. Однако были проведены все соответствующие медицинские экспертизы, которые доказали, что он насиловал собственную дочь», — сказал И. Исенбаев.

Жителя Темиртау приговорили к 25 годам лишения свободы. В его действиях судом был признан опасный рецидив.

Решение суда еще не вступило в законную силу.