ЕАЭС и КНР согласовали параметры соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве

Алматы. 30 сентября. КазТАГ — Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Китай согласовали параметры соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, сообщает ТАСС.

«Мы действительно завершили переговоры, и завтра мы подпишем, как я надеюсь, с министром коммерции КНР Чжун Шанем совместное заявление о завершении переговоров по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем. Это позволит нам приступить уже к процедурам внутригосударственного согласования и подготовке к подписанию соглашения», — заявила в субботу по итогам пятого раунда переговоров, которые проходили в городе Ханчжоу, министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина.

По словам министра, вся содержательная часть работы уже завершена, далее остаются технические формальности по процедурам юридической читки формулировок.

«Согласовано все, что мы хотели друг у друга запросить. Мы завершили все содержательные переговоры, завершили создание текста, в котором все эти договоренности зафиксированы. Мы фактически запарафировали текст, и теперь нам остаются уже технические формальности по процедурам юридической читки формулировок», — подчеркнула министр.

При этом В. Никишина не смогла назвать сроков подписания соглашения, отметив, что предстоит проделать еще большой объем работы, который займет много времени. Это связано, по ее словам, как с внутренними процедурами в ЕАЭС, так и переводом текста соглашения, которое будет подписываться на семи языках: английском, китайском, казахском, белорусском, киргизском, армянском и русском.

«Мы должны доложить пяти президентам нашего союза, и только они впятером консенсусом должны подписать решение, дающее нам мандат на подписание соглашения», — отметила министр.

По словам В. Никишиной, данное соглашение важно с точки зрения выстраивания правовой базы взаимодействия ЕАЭС с третьими странами.

«Это очень важный этап на пути, по которому мы только начинаем двигаться. У союза есть единственное соглашение с третьей страной — это с Вьетнамом о свободной торговле — и мы начинаем формировать правовую базу союза в целом», — сообщила она.

Министр добавила, что «у каждой из пяти стран есть двусторонние соглашения, которые, во-первых, достаточно давние и, во-вторых, нет какой-то юридической базы взаимоотношений союза».

«Это очень важный сигнал для всех стран, что мы анонсируем важность экономических отношений союза именно с Китаем, который является первым партнером с точки зрения товарооборота для трех наших стран (из пяти стран ЕАЭС — КазТАГ). Это колоссальный по важности шаг», — заявила В. Никишина.

Говоря о соглашении с КНР, министр подчеркнула, что оно не является преференциальным.

«Оно не касается зоны свободной торговли. Это, как мы договаривались, когда получали мандат на переговоры, первый шаг, который позволит перейти в будущем к оценке целесообразности перехода на более преференциальный режим такой, как зона свободной торговли», — заявила она.

Переговоры по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР ведутся на основании решения высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 года. Совместное заявление о переходе к переговорной фазе разработки документа было подписано в мае 2016 года между ЕАЭС и КНР в Пекине. В переговорах принимали участие представители ЕЭК, национальных правительств стран ЕАЭС, а также эксперты и официальные лица различных китайских ведомств.