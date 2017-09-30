Казахстан официально отстранен от участия в чемпионате мира по тяжелой атлетике в Анахайме

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Алматы. 30 сентября. КазТАГ — Казахстан официально отстранен от участия в чемпионате мира по тяжелой атлетике в Анахайме, передает корреспондент агентства со ссылкой на официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Вместе с Казахстаном на год дисквалифицированы также федерации России, Китая, Беларуси, Азербайджана, Турции, Армении, Украины и Молдовы. 

Сборные этих стран подверглись наказанию из-за положительных результатов при перепроверке допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет с 28 ноября по 5 декабря 2017 года в Анахайме.

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