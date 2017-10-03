В разбившемся самолете в Шымкент летели на консультацию двое профессоров-медиков

Алматы. 3 октября. КазТАГ – Двое профессоров медицины погибли в упавшем под Алматы самолете при исполнении служебных обязанностей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РК.

«Для оказания медицинской помощи родильнице в тяжелом состоянии 3 октября в 18.39 из Алматы в Шымкент вылетела бригада санитарной авиации в составе 2-х врачей: профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаев Талгат Анапиевич, профессор, врач-реаниматолог научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаев Жанибек Тукенович», — говорится в сообщении минздрава, распространенном во вторник.

«Пациентов на борту не было. Вылет осуществлялся (…) согласно договору с Республиканским центром санитарной авиации», — уточняется в информации.

Также сообщается, что минздрав «окажет моральную и материальную поддержку семьям медицинских работников, погибших при исполннии служебных обязанностей».

Как сообщалось, самолет санавиации Ан-28 пропал с радаров в 18.47, спустя 12 минут после взлета, в 28 км от Алматы. Связь с бортом отсутствовала. Начались спасательно-поисковые работы, к месту предполагаемого крушения самолета выехали подразделения КЧС МВД. Прибыв на место авиакатастрофы, они потушили горящий самолет и констатировали гибель всех пятерых находившихся на борту Ан-28.

На борту самолета, помимо двух медиков, находились командир воздушного судна Г. Цой (гражданин Кыргызстана), второй пилот Е. Кутафин (гражданин Казахстана) и авиатехник, имя которого пока неизвестно.