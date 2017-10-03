Упавший в Алматинской области самолет повредил ЛЭП, жилые строения не пострадали

Алматы. 3 октября. КазТАГ — Упавший в Алматинской области самолет Ан-28 повредил линии электропередачи (ЛЭП), жилые строения не пострадали, сообщили в пресс-службе областного акимата.

«Самолет марки Ан-28 упал на территории крестьянского хозяйства, расположенного в Илийском районе Алматинской области. При падении воздушное судно задело линии электропередачи, кроме этого никакое гражданское строение не было разрушено», — сообщили в акимате во вторник.

Представители властей подтвердили гибель всех находившихся на борту самолета.

«На месте работают представители от акимата, ДЧС Алматинской области и сотрудники правопорядка», — заключили в пресс-службе.

Как сообщалось, самолет санавиации Ан-28 пропал с радаров в 18.47, спустя 12 минут после взлета, в 28 км от Алматы. Связь с бортом отсутствовала. Начались спасательно-поисковые работы, к месту предполагаемого крушения самолета выехали подразделения КЧС МВД. Прибыв на место авиакатастрофы, они потушили горящий самолет и констатировали гибель всех пятерых находившихся на борту Ан-28.

На борту самолета, в частности, находились командир воздушного судна Г. Цой (гражданин Кыргызстана), второй пилот Е. Кутафин (гражданин Казахстана) и двое медработников.