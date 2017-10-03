Величина прожиточного минимума в Казахстане в сентябре снизилась на 2,1%

Астана. 3 октября. КазТАГ – Величина прожиточного минимума (ВПМ) в Казахстане в сентябре 2017 года составила Т25 139, что на 2,1% ниже показателя предыдущего месяца, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, ВПМ в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в сентябре по сравнению с декабрем 2016 года увеличилась на 16,9%, по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года — на 8,4%.

В структуре ВПМ доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,9%, фруктов и овощей – 15,1%, молочных, масложировых изделий и яиц – 15,1%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 7,6%, сахара, чая и специй – 2,3%.