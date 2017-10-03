Президент утвердил военную доктрину Казахстана

Астана. 3 октября. КазТАГ — Глава государства Нурсултан Назарбаев своим указом от 29 сентября утвердил военную доктрину Казахстана в соответствии с подпунктом 2 п. 2 ст. 5 закона РК от 7 января 2005 года «Об обороне и Вооруженных силах РК».

«Утвердить прилагаемую военную доктрину РК. Признать утратившим силу указ президента РК от 11 октября 2011 года №161 «Об утверждении военной доктрины РК» (САПП РК, 2011 г., №56, ст. 791)», — говорится в указе №554 от 29 сентября 2017 года.

Военная доктрина представляет собой систему официально принятых в государстве взглядов на обеспечение военной безопасности и оборону Казахстана.

В ней также определены с учетом возможных военных угроз республике основные направления государственной деятельности в военно-политической, военно-стратегической и военно-экономической сфере, по мобилизационной подготовке государства, а также основные меры по развитию военной организации РК.

Согласно документу, военная доктрина носит оборонительный характер и отражает приверженность Казахстана к приоритетному использованию для защиты национальных интересов дипломатических, политических, правовых, экономических и других невоенных средств.

Разработка военной доктрины обусловлена необходимостью определения основных направлений деятельности республики в сфере обеспечения военной безопасности и обороны государства с учетом влияния современных условий и факторов.

Положения военной доктрины основываются на результатах оценок и прогнозов развития военно-политической обстановки в мире, изменениях характера военных конфликтов и содержания вооруженной борьбы.

Указ вводится в действие со дня подписания.