Сельские акиматы не решают проблем с подвозом детей в школы, констатирует депутат

Астана. 4 октября. КазТАГ — Оксана Скибан . Сельские акиматы в Казахстане не решают проблемы с безопасным и комфортным подвозом детей в школы, сообщила депутат мажилиса парламента РК Ирина Смирнова.

«Еще в стратегическом плане министерства образования и науки РК на 2011-2015 годы отмечалось, что для многих учеников подвоз в школу не организован. В результате дети ежедневно тратят значительную часть времени, чтобы добраться до ближайшего учебного заведения. Имеются проблемы безопасности и комфорта перевозки. Не в полном объеме решаются вопросы технического состояния автобусов. Однако проблемы не решены и по сегодняшний день», — сказала И. Смирнова, оглашая депутатский запрос заместителю премьер-министра Ерболату Досаеву на пленарном заседании палаты в среду.

Она напомнила, что в Казахстане насчитывается 1,5 тыс. сел, где нет своих школ, поэтому ученикам приходится добираться в школы других населенных пунктов.

«Сегодня это более 30 тыс. детей. Их безбарьерный доступ в школы должен обеспечить акимат сел, где они проживают, и в первую очередь обеспечить транспортом, который отвечал бы многим требованиям», — подчеркнула парламентарий.

По ее словам, транспорт должен быть исправным, количество перевозимых детей в автобусе не должно превышать количество посадочных мест, колонны из двух и более автобусов, перевозящих детей на загородных дорогах, в обязательном порядке должны сопровождаться специальными автомобилями органов внутренних дел. Должны быть обустроены площадки для сбора детей.

«Однако зачастую дети добираются несколько километров до школы по бездорожью. В период дождей дороги превращаются в месиво и порой, бывают случаи, когда ребенок, не сумев вытащить сапоги, затянувшиеся в грязь, доходил в школу без обуви», — констатировала депутат.

В качестве примера она привела ситуацию в пос. Иргели Алматинской области, где нет подвоза в школу в с. Кемертоган и ученики вынуждены ездить за многие километры в с. Каскелен. Также тревожная ситуация с доставкой детей в школу сложилась в селах Косшы и Коянды Акмолинской области, в с. Шукырсай Южно-Казахстанской, в садоводческом товариществе «Энергостроитель» и «Теплостроитель» Алатауского района Алматы.

«Скоро наступают дождливые осенние дни, а за ними холодная зима. Как дети доберутся до школы, чтобы получить образование?» — поинтересовалась И. Смирнова.

По ее мнению, обязанность всех служб госуправления — сделать благоприятный, безопасный доступ в школу для учащихся обязательным.

В заключение она напомнила, что бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях гарантируется ст. 30 Конституции РК.