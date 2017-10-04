В Боровом построят стеклянный мост

Кокшетау. 4 октября. КазТАГ — В Боровской курортной зоне Акмолинской области будет построен стеклянный мост, сообщил корреспондент КазТАГ.

«Мост будет строиться в рамках проекта развития Щучинско-Боровской куротной зоны и инициирован акиматом области. Протяженность моста составит 200 метров. Все остальные параметры будут известны, когда будет выполнена проектно-сметная документация», — сообщил руководитель КГУ «Туристский информационный центр» Жанат Нугуманов по телефону в среду.

По его словам, аналоги таких мостов есть в Японии и Китае, они выполняются из прочного каленого стекла.

«Сейчас идут активные поиски инвесторов. Будут привлекаться частные инвестиции. Подвесной мост будет протянут от горы Болектау до скалы Туфелька на высоте более 100 метров», — уточнил Ж.Нугуманов.