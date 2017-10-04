Создана спецкомиссия для расследования причин крушения самолета под Алматы

Алматы. 4 октября. КазТАГ – Специальная комиссия создана для расследования причин крушения самолета АН-28 под Алматы, сообщила пресс-служба министерства по инвестициям и развитию РК.

«Для расследования причин крушения самолета АН-28 в Алматинской области министерством создана специальная комиссия. Члены комиссии во главе с вице-министром по инвестициям и развитию РК Романом Скляром вылетели на место авиапроисшествия»,- говорится в сообщении в среду.

Как заверили в ведомстве, причины падения самолета будут выяснены в ближайшее время.

Как сообщалось, самолет санавиации Ан-28 пропал с радаров в 18.47, спустя 12 минут после взлета, в 28 км от Алматы. Связь с бортом отсутствовала. Начались спасательно-поисковые работы, к месту предполагаемого крушения самолета выехали подразделения КЧС МВД. Прибыв на место авиакатастрофы, они потушили горящий самолет и констатировали гибель всех пятерых находившихся на борту Ан-28.

На борту самолета, помимо двух медиков — акушер-гинеколога Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Т. Патсаева и профессора, врача-реаниматолога Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Ж. Артыкбаева находились командир воздушного судна Г. Цой (гражданин Кыргызстана), второй пилот Е. Кутафин (гражданин Казахстана) и авиатехник Б. Ахматбаев.