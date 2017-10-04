На склонах гор в Алматы установят стены с учетом сейсмики местности

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Алматы. 4 октября. КазТАГ — На склонах гор в Алматы установят стены с учетом сейсмики местности, сообщила пресс-служба акимата города.

«В мкр. Баганашыл Бостандыкского района проектировщиками разработан тип подпорной стены с учетом сейсмики и свойства грунта», — говорится в сообщении в среду.

Как отмечается, объект планируется сдать до конца года.

Также ведутся строительные работы по усилению склонов вдоль реки Малая Алматинка Жетысуского района, по ул.Таирова Медеуского района.

«В Жетысуском районе протяженность склона составляет 345 м, высота доходит до 7 м. (…) В Медеуском районе протяженность участка склона составляет 470 м», — отметили в акимате.

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