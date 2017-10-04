Землетрясение силой 4,6 балла зарегистрировано на территории Казахстана

Алматы. 4 октября. КазТАГ – Землетрясение силой 4,6 балла зарегистрировано в 224 км к северу от Алматы, сообщили казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 4 октября 2017 года в 00 час 51 мин. 25 сек. алматинского времени (3 октября 2017 года в 18 час 51 мин 25 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 224 км на север от г. Алматы на территории Казахстана», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 45.07°с.ш. 77.97°в.д. Глубина очага – 15 км.

Сведений об ощутимости, пострадавших и разрушениях нет.