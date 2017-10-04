Президент Казахстана внес дополнения в указ о правилах обращения со служебными и дипломатическими паспортами РК

Астана. 4 октября. КазТАГ – Указом президента РК Нурсултана Назарбаева внесены изменения и дополнения в указ президента РК от 13 января 2014 года № 722 «Об утверждении правил оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия, учета, хранения и уничтожения дипломатических и служебных паспортов РК и перечня должностных лиц РК, которым выдаются дипломатические и служебные паспорта РК», сообщает пресс-служба главы государства.

Так, согласно документу, опубликованному на сайте Акорды во вторник, в перечне должностных лиц РК, которым выдаются дипломатические и служебные паспорта РК исключен пункт 19, включавший председателей надзорных судебных коллегий Верховного суда РК.

«Пункт 23 изложить в следующей редакции: «23. Шеф протокола президента РК, пресс-секретарь президента РК, заведующий Центром внешней политики администрации президента РК», — поясняется в документе.

Также исключен 24 пункт – «руководители аппаратов сената, мажилиса парламента РК, Верховного суда РК».

Кроме того, пункты 31, 32, 33 дополнены следующим содержанием: «31. Участники миротворческих операций ООН в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров ООН», «32. Первые руководители АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», международного финансового центра «Астана», «33. Президент Национального олимпийского комитета РК».

Между тем в перечне лиц, которым выдается служебный паспорт РК пункты 2 и 3 изложены теперь в следующей редакции: «2. Политические государственные служащие согласно реестру должностей политических и административных государственных служащих, утвержденному указом президента РК от 29 декабря 2015 года № 150, не обладающие правом на получение дипломатического паспорта», «3. Административные государственные служащие, занимающие должности корпуса «А», согласно реестру должностей политических и административных государственных служащих, утвержденному указом президента РК от 29 декабря 2015 года № 150, за исключением лиц, имеющих право на получение дипломатического паспорта.».

«4. Административные государственные служащие, занимающие должности категорий А и В, категорий С-1, С-2, С-3 корпуса «Б» реестра должностей политических и административных государственных служащих, утвержденного указом президента РК от 29 декабря 2015 года № 150, за исключением лиц, имеющих право на получение дипломатического паспорта», — указывается о последнем редакционном изложении пункт 4 документа.

Также пункты 7-1 и 7-2 дополнены следующим содержанием: «7-1. Первый руководитель НПП РК «Атамекен», первые руководители региональных палат предпринимателей «Атамекен» и региональные директоры АО «НК «KAZAKH INVEST», «7-2. Первые руководители спортивных федераций, входящих в Национальный олимпийский комитет РК».

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.