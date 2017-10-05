Казахстан импортирует в октябре 120-150 тыс. тонн бензина АИ-92

Астана. 5 октября. КазТАГ — Казахстан импортирует в октябре 120-150 тыс. тонн бензина марки АИ-92, сообщила пресс-служба министерства энергетики РК.

«На совещании с участием министра энергетики, председателя КРЕМЗКиПП, АО «НК «КазМунайГаз», крупных сетей АЗС, крупных оптовых продавцов ГСМ, исходя из баланса производства и потребления нефтепродуктов, было отмечено о планируемом импорте в октябре в объеме 120-150 тыс. тонн бензина марки АИ-92, из которых на долю крупных сетей АЗС приходится 100 тыс. тонн», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

В рамках совещания было рекомендовано заводам производить приоритетную отгрузку в адрес сетей АЗС с низким уровнем запасов ГСМ, отмечается в сообщении.

«Минэнерго продолжит оказывать необходимое содействие в импорте бензина марки АИ-92 через минэнерго РФ», — заключается в сообщении.