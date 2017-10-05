Казахстан возбудил в суде США дело в отношении двух молдавских бизнесменов

Астана. 5 октября. КазТАГ — Казахстан инициировал уголовное дело в отношении двух молдавских бизнесменов — Анатолия Стати и его сына Габриеля Стати, сообщила пресс-служба министерства юстиции РК.

«Республика Казахстан инициировала судебный процесс в США на основании закона RICO (закона о борьбе с организованной преступностью и коррупцией — КазТАГ) против А. Стати, Г. Стати, а также двух подконтрольных семье компаний — Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd («Стати»)», — говорится в информации, опубликованной в четверг.

Как отмечается, иск подан в окружном суде Вашингтона.

«Судебный процесс инициирован в связи с решением международного арбитражного трибунала против РК на сумму около $500 млн. Иск направлен на возмещение убытков и взыскание ущерба, вытекающих из сложной и широкомасштабной преступной схемы мошенничества, совершенной Стати через группу лиц и корпоративных структур. Также Казахстан ходатайствует о применении судебного запрета против Стати», — указывается в сообщении.

При этом поясняется, что Стати обвиняются в завышении стоимости газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Казахстане через серию сделок с нераскрытыми связанными сторонами и представлении подложных финансовых отчетов.

По данным минюста, Стати использовали эти сфальсифицированные расходы и финансовые отчеты для получения предложения от казахстанской нефтегазовой компании по этому ГПЗ.

«Позже, во время арбитражного разбирательства, Стати использовали предложение, полученное мошенническим путем, а также сфальсифицированные расходы и сфальсифицированные финансовые отчеты в качестве доказательства, подтверждающего стоимость ГПЗ. Рассматриваемая мошенническая схема повлияла на выводы арбитражного трибунала при определении подсудности, ответственности и возмещаемого ущерба. Затем Стати начали попытки привести арбитражное решение, полученное преступным путем, в США и Англии», — утверждают в минюсте.

В ходе оспаривания действий Стати по исполнению арбитражного решения, а также истребования отмены арбитражного решения в Швеции, Казахстан добился принудительного раскрытия документов, которые помогли разоблачить преступную схему, отмечается в сообщении.

«После того как Казахстан представил новые доказательства в продолжающемся английском судебном процессе, Высокий суд Англии вынес решение 6 июня 2017 года о том, что Казахстану удалось привести «достаточно убедительные доказательства» того, что арбитражное решение было получено путем мошенничества, и предписал провести судебные слушания по существу дела», — указывается в релизе.

Как подчеркивается, после указанного решения Стати обратились в судебные органы штата Нью-Йорк, Швеции, Нидерландов и Люксембурга за принудительным исполнением арбитражного решения, при этом не сообщив о решении английского суда.

«Казахстан инициировал судебный процесс в США в целях возмещения убытков, причиненных ему в результате нарушения Стати законодательства США об организованной преступной деятельности, а также вынесения судебного приказа в отношении Стати, запрещающего принудительное исполнение арбитражного решения, полученного мошенническим путем», — заключается в сообщении.