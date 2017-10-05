Назарбаев изучил эскизы застройки и схемы инвестиционных участков левобережья Кызылорды

Астана. 5 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ознакомился с ходом строительства объектов на левобережной части реки Сырдарьи в Кызылорде, сообщила пресс-служба главы государства.

«Н. Назарбаев ознакомился с генеральным планом и проектом детальной планировки Кызылорды. Президенту Казахстана было доложено, что площадь застройки на левобережье составляет 1532 гектаров, в том числе площадь первоочередного строительства – 500 гектаров», — говорится в сообщении на сайте Акорды в четверг.

Также глава государства осмотрел эскизы застройки и схемы инвестиционных участков левобережья.

«В рамках плана предусмотрено строительство жилых комплексов на 800 квартир, социально-культурных и образовательных объектов, в том числе многопрофильной больницы на 300 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену, детского сада на 320 мест, музея и студенческого городка», — перечисляется в информации.