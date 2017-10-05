Крупные сетевые автозаправки в Алматы обеспечены запасами ГСМ на 8-10 дней

Алматы. 5 октября. КазТАГ — В Алматы имеется оперативный запас топлива порядка 15 тыс. тонн на крупных сетевых автозаправочных станциях, что обеспечит город на 8-10 дней, сообщили в городском акимате.

«На сегодняшний день в городе имеется оперативный запас топлива порядка 15 тыс. тонн на таких крупных сетевых заправках, как Helios, Sinooil, «КазМунайГаз», что обеспечит город на 8-10 дней. При этом на мелких розничных сетях имеется оперативный запас на 2-3 дня», — сказал заместитель акима Алматы Алмас Мадиев в кулуарах городского инвестиционного форума в четверг.

На некоторых АЗС в Алматы ввели выдачу бензина строго по талонам, в городе наблюдается отсутствие ГСМ в свободной продаже на ряде заправочных станций.

По словам А. Мадиева, акиматом совместно с министерством энергетики принимается «ряд конкретных мер» в отношении сложившейся ситуации.

«Совместно с министерством были проведены оперативные совещания, в результате которых было принято решение о том, министерство обещает обеспечить Алматы дополнительными объемами», — сообщил представитель акимата.

Кроме того, отметил он, со стороны местных исполнительных органов совместно с комитетом по регулированию естественных монополий проведена рейдовая проверка по наличию остатков ГСМ для того, чтобы крупные розничные сети не держали ГСМ на своих складах.

«Ситуация находится у нас под контролем, в ближайшее время постараемся обстановку с топливом улучшить», — утверждает А. Мадиев.