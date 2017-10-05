В Казахстане по программе «Нурлы жер» разработают 6 архитектурных типов госжилья

Астана. 5 октября. КазТАГ — Арсен Аскаро в. В Казахстане по программе «Нурлы жер» разработают 6 архитектурных типов государственного жилья, сообщил председатель комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК Мархабат Жайымбетов.

«По программе «Нурлы жер» в едином архитектурном стиле нами разработаны 6 типов (домов – КазТАГ), которые разрабатываются в каждом областном центре индивидуально», — сказал М. Жайымбетов в четверг на брифинге, посвященном реализации программы «Нурлы жер».

Также он отметил, что по каждому типу будут строить примерно 100 домов, что позволит сделать здания в Казахстане «красивыми, как в Европе».

«Наверное, видели те, кто посещал Европу, когда подлетаешь, видишь там красного, «цвета крови» (здания – КазТАГ), в едином архитектурном стиле. Мы тоже так хотим, чтобы наши областные центры не были похожи на аулы, деревни. Чтобы порядок был», — пояснил М. Жайымбетов.

По данным ведомства, в рамках программы «Нурлы жер» лидирующие позиции по вводу жилья занимают Астана (1,8 млн кв. м), Алматы (1 млн кв. м), Мангистауская (649 тыс. кв. м) и Южно-Казахстанская области (400 тыс. кв. м).