Более 100 тыс. тонн золотой руды добыла «Аулие голд майнинг» в Северном Казахстане

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Петропавловск. 5 октября. КазТАГ — Более 100 тыс. тонн золотой руды добыло в Северо-Казахстанкой области ТОО «Аулие голд майнинг», сообщили в пресс-службе акима СКО.

В ходе рабочей поездки в Есильский район глава региона Кумар Аксакалов ознакомился с работой ТОО «Аулие голд майнинг». Эта российская компания занимается добычей золотосодержащей руды с 2015 года.

«На сегодняшний день в регионе добыто более 100 тыс. тонн руды. Руководство компании планирует увеличить производство со 130 тыс. до 600 тыс. тонн руды. Этот показатель будет достигнут в 2018 году», — отметили в пресс-службе.  

Глава региона отметил, что это предприятие имеет важное значение для экономики области.

«Когда завод выйдет на полную мощность, здесь будут трудиться 250 человек. Налоговые поступления в бюджет составят 400 млн тенге. Этот проект имеет большое социальное значение. Рабочих нужно набирать из близлежащих сел», — подчеркнул К. Аксакалов.

Проект включен в карту индустриализации, уточнили в акимате.

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