Задержан глава «СК-Фармация» Касаткин

Алматы. 8 октября. КазТАГ — Задержан глава «СК-Фармация» Максим Касаткин, сообщают официальные СМИ.

«Информацию о задержании председателя правления ТОО «СК-Фармация» подтвердили в пресс-службе компании. (…) На своем посту М. Касаткин не пробыл и года. В конце февраля он сменил Нуржана Алибаева, подавшего в отставку после жесткой критики президента», — пишет «Казахстанская правда».

При этом, как отмечается, от занимаемой должности М.Касаткин еще не освобожден и до сих пор неясно, по какой статье обвиняют топ-менеджера единого дистрибьютора по закупу лекарств.

Напомним, в феврале 2017 года работу «СК-Фармация» раскритиковал глава государства. Он заявил, что компания не дает инвесторам работать в Казахстане, а также постоянно допускает срывы сроков поставок лекарств для льготных категорий. После критики президента сменилось все руководство компании.