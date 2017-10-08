Десятки тысяч человек митингуют в Барселоне против отделения Каталонии

Алматы. 8 октября. КазТАГ — Десятки тысяч человек собрались в центре Барселоны выразить протест против планов лидеров Каталонии объявить о независимости после непризнанного референдума, на котором 90% проголосовавших высказались за отделение от Испании, сообщает Русская служба ВВС.

Как отмечается, в минувшую субботу митинги в поддержку единства Испании прошли в столице и других крупных городах.

«Организаторы в Барселоне называют воскресную акцию митингом «молчаливого большинства», выступающего против референдума. Собравшиеся держат в руках флаги Испании и Каталонии и скандируют: «Слава Испании», «Каталония — это Испания», — говорится в сообщении.

Участники демонстрации «очень недовольны тем, как каталонское телевидение освещает протесты», подчеркивается в сообщении.

Как уже сообщалось, 90% от 2,3 млн каталонцев, пришедших на непризнанный и запрещенный Мадридом референдум 1 октября, проголосовали за отделение от Испании. Явка при этом составила 43%.

Противостояние между теми, кто поддерживает независимость состоятельной Каталонии, и теми, кто выступает за единство, разделило страну.

Напомним, голосование на референдуме о независимости Каталонии было омрачено многочисленными столкновениями с полицией и чрезвычайно жесткими действиями стражей порядка.

«Парламент Каталонии намерен во вторник обсудить ситуацию, и, как полагают некоторые, объявить о независимости, тогда как премьер-министр Испании Мариано Рахой пообещал сделать все, чтобы не допустить отделение Каталонии», — пишет ВВС.