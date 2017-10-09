Глава «СК-Фармация» арестован на 2 месяца

Астана. 9 октября. КазТАГ — Глава «СК-Фармация» Максим Касаткин арестован на 2 мес., сообщили в пресс-службе суда Астаны.

«16 сентября руководитель «СК-Фармация» М. Касаткин с санкции суда №2 Алматинского района Астаны взят под стражу сроком на 2 месяца, до 15 ноября», — сказали в пресс-службе в понедельник.

Ранее информацию о задержании М.Касаткина подтвердили в пресс-службе компании.

При этом отмечалось, что до сих пор неясно, по какой статье обвиняют топ-менеджера единого дистрибьютора по закупу лекарств.

В феврале 2017 года работу «СК-Фармация» раскритиковал глава государства. Он заявил, что компания не дает инвесторам работать в Казахстане, а также постоянно допускает срывы сроков поставок лекарств для льготных категорий. После критики президента сменилось все руководство компании.