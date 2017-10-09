В Алматинской области начали реконструкцию Кызылагашского водохранилища

Талдыкорган. 9 октября. КазТАГ — В Аксуском районе Алматинской области приступили к восстановлению Кызылагашской плотины, пострадавшей в результате крупной катастрофы в 2010 г., передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Подготовительные работы по столь масштабному строительному объекту начались еще в апреле текущего года. После полного завершения объем водохранилища составит порядка 42 млн куб. м. На сегодня произведена полная очистка старого хранилища, подведены необходимые инженерные сети, проложена автомобильная дорога», — сообщил главный инженер РГП «Казводхоз» Ракымжан Разбаев в понедельник.

По его словам, на реконструкцию водохранилища выделено Т5,9 млрд, из которых до конца 2017 г. планируется освоить Т1,8 млрд. Объект полностью планируется сдать в несколько этапов в течение 2-х лет.

В данное время на объекте трудятся более 120 специалистов разного профиля, задействовано около 70 единиц тяжелой техники.

«Восстановление этого водохранилища решит ряд стратегических вопросов в агросекторе по расширению площадей орошаемых земель. Увеличится водообеспеченность земель, создадутся реальные условия для увеличения сельскохозяйственной продукции», — отметил в свою очередь заместитель акима области Серикжан Бескемпиров.

Напомним, что в Аксуском районе Алматинской области на водохранилище Кызылагаш из-за выпадения осадков и повышения температуры воздуха 11 марта 2010 года произошел прорыв плотины с восточной стороны. В результате ЧС были подтоплены 257 дворов в с. Кызылагаш, где проживали более 2 тыс. человек. Число погибших в результате прорыва плотины достигло 45 человек.