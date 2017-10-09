Совет ЮНЕСКО приступит к отбору кандидатов на пост генерального директора

Алматы. 9 октября. КазТАГ — Исполнительный совет Организации объединенных наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) приступит в понедельник к отбору кандидатов на пост генерального директора ЮНЕСКО, сообщает ТАСС.

«Голосование пройдет при закрытых дверях на заседании в парижской штаб-квартире. Новому гендиректору предстоит как минимум в течение четырех лет руководить ЮНЕСКО, главная задача которой состоит в укреплении мира и безопасности на основе расширения сотрудничества государств в гуманитарной сфере», — говорится в сообщении в понедельник.

С 2009 года всемирную организацию возглавляет болгарский дипломат и ученый, академик Ирина Бокова. В истории этой международной организации она стала первой женщиной, избранной на эту должность. Среди ее предшественников были представители Великобритании, Италии, США, Франции, Японии и других стран.

В этот раз на пост гендиректора ЮНЕСКО изначально было выдвинуто 9 кандидатур, однако позже Гватемала и Ирак отозвали свои заявки. Франция, хозяйка форума, выдвинула для участия в выборах Одри Азуле, возглавлявшую до мая министерство культуры и коммуникаций. В борьбе за пост также участвуют посол Азербайджана в РФ, композитор и ученый Полад Бюльбюль оглы, заместитель гендиректора ЮНЕСКО по вопросам образования китайский дипломат Цянь Тан, заместитель главы МИД Вьетнама Фам Суан Шон.

На высшую должность в организации также претендуют правозащитница и бывший министр по делам семьи Египта Мушира Хаттаб, экс-министр культуры, искусства и наследия Катара Хамад бин Абдулазиз аль-Кавари, советник министра культуры Ливана Вера Эль-Хури Лакей.

Члены совета уже ознакомились с программами кандидатов. Каждому из претендентов было предложено сформулировать свое видение дальнейшей деятельности организации.

«Для избрания в первом туре кандидату необходимо заручиться поддержкой не менее 30 из 58 стран — участниц совета. В случае необходимости могут быть проведены еще 4 раунда голосования. Если и в 5-м туре победитель не сможет быть определен, то исход выборов решит жребий», — отмечается в сообщении.

При этом об окончательных итогах исполнительный совет информирует 39-ю генеральную конференцию ЮНЕСКО. На этом форуме, который должен собраться в следующем месяце, будет объявлено имя победителя, который станет преемником И.Боковой.

Правила ЮНЕСКО не допускают избрания высшего должностного лица организации более чем на 2 срока.

Созданная вскоре после окончания Второй мировой войны ЮНЕСКО в настоящее время объединяет более 200 участников: 195 государств-членов, 2 государства-наблюдателя и 10 ассоциированных членов — территорий, не несущих ответственности за внешнюю политику. Именно ЮНЕСКО играет роль главного хранителя мирового культурного наследия. Ее программы направлены на развитие образования, естественных и гуманитарных наук, культуры, коммуникаций.

Рабочими языками организации являются английский, французский, русский, китайский, испанский и арабский. Сессия исполнительного совета должна завершиться 18 октября.