Ужасный год сборной Казахстана по футболу, наш гимнаст – в «топ-10» на чемпионате мира, старт баскетбольной «Астаны» в Единой лиге ВТБ, два подряд поражения хоккейного «Барыса» и очередной этап «Гран-при» по дзюдо

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Спортивная гимнастика: молодо – не зелено

Вчера в Монреале (Канада) завершился чемпионат мира. Он получился обнадеживающим для казахстанских любителей спорта – впервые с 2010-го наш гимнаст на ЧМ (который не проводится только в високосные, олимпийские, годы) пробился в финальные соревнования. Последним из наших соотечественников подобного успеха добился семь лет назад Ильдар Валеев, но ему на тот момент было уже 36, тогда как Милад Карими, отличившийся на нынешнем ЧМ, ровно в два раза младше – три месяца назад ему исполнилось 18. То есть он находится в юниорском возрасте, а значит, ему еще расти и расти в профессиональном плане.

В квалификации вольных упражнений уроженец Алматы показал 9-й результат среди 124-х участников, а в финал попадают восемь спортсменов. Но среди тех, кто опередил его, оказались сразу три представителя США, а от одной страны к финалу допускаются, максимум, два гимнаста. Поэтому Милад был включен в число восьми финалистов. Правда, позже организаторам пришлось добавить к ним 9-го (возникла конфликтная ситуация, которую разрешили таким образом). В этой компании казахстанец был самым юным.

Если бы в финале он получил те же баллы, что и в квалификации (14,325), то занял бы итоговое 5-е место с отставанием всего в 0,008 от 4-го места и в 0,175 от бронзового медалиста. Однако в решающий момент Милад не справился с нервами и допустил несколько ошибок. Как следствие, судьи дали ему лишь 13,266 балла, и он расположился на 9-й позиции. Впрочем, главное — это то, что у нас наконец-то появился очень талантливый гимнаст.

Вот как выглядят лучшие результаты казахстанцев в других упражнениях: перекладина – 21-е место (Милад Карими), конь – 26-е (Аким Мусаев), брусья – 68-е (Милад Карими). На этих снарядах также выступали Даулет Нарметов, Ербол Жантиков и Нариман Курбанов. В опорном прыжке и в упражнениях на кольцах наша страна не была представлена.





Футбол: первое и единственное очко за весь год

На минувшей неделе национальная сборная Казахстана провела два заключительных матча отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года.

В четверг, 5 октября, она встретилась в гостях с командой Румынии, которая в последние годы переживает серьезный кризис. Тем не менее преимущество хозяев поля было подавляющим. Еще до перерыва они забили два гола, а в середине второго тайма довели счет до крупного. Лишь за восемь минут до финального свистка, когда румыны расслабились, вышедший на замену Бауыржан Турысбек сумел сквитать один мяч – 1:3. Это было шестое поражение сборной Казахстана в шести матчах, проведенных под руководством Александра Бородюка.

Поэтому во вчерашней игре с армянами российскому специалисту необходимо было добиться положительного результата. Не только ради того, чтобы сохранить для себя минимальный шанс остаться на посту главного тренера, но и ради руководства Федерации футбола Казахстана, которое оказалось под огнем жесткой критики (тем более что в ближайшие дни должна состояться ежегодная отчетная конференция ФФК). Но и сборной Армении нужно было реабилитироваться за разгромное поражение от поляков тремя днями раньше (1:6 на своем поле!).

Возможно, этим и объясняется то, что с первых минут соперники стали демонстрировать открытый футбол. Чуть чаще мячом владела наша команда, но по количеству острых моментов гости ее превзошли. Можно вспомнить хотя два нереализованных выхода один на один с голкипером Давидом Лория. И все-таки с третьей аналогичной попытки Генрих Мхитарян открыл счет.

После перерыва армяне стали играть от обороны, а хозяева усилили давление на их ворота. И на 62-й минуте Бауыржан Турысбек ударом головой замкнул фланговую передачу Романа Муртазаева. Это заставило футболистов из Закавказья снова вспомнить об атаке, и перед самым финальным свистком они едва не забили второй гол – Юрий Логвиненко выбил мяч из пустых ворот. Ничья – 1:1.

Это первое и единственное очко, набранное сборной Казахстана в нынешнем году – причем в домашнем матче с другим аутсайдером группы. Можно сказать, она провалила сезон. А с учетом результатов прошлогодних игр ее показатели в отборочном турнире выглядят так: в десяти матчах ни одной победы, три ничьи и семь поражений, разница забитых и пропущенных мячей 6-26.

Итоговое положение в группе «Е»: Польша – 25 очков, Дания – 20, Черногория – 16, Румыния – 13, Армения – 7, Казахстан – 3.

Футбол: «молодежка» вырвала ничью

Молодежная сборная Казахстана провела свой четвертый матч в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2019-го. Играя в гостях, в городе Стара-Загора, она добилась вполне почетной для себя ничьей с командой Болгарии – 2:2. Нашим молодым футболистам дважды пришлось быть в роли отыгрывающихся, и оба раза им удавалось сравнять счет (Дидар Жалмукан и Оралхан Омиртаев), причем второй гол в ворота хозяев поля они забили за несколько минут до финального свистка.

В следующем матче (10 октября) казахстанская «молодежка» снова встретится с болгарами, но теперь уже на стадионе «Астана-Арена».

Еще одна новость: ей присуждена победа со счетом 3:0 над командой Люксембурга из-за того, что в составе последней играл дисквалифицированный футболист. Это не принесло нашей сборной дополнительных очков (она и без того выиграла у люксембуржцев – 2:1), но позволило ей улучшить разницу забитых и пропущенных мячей.

Турнирное положение в 9-й группе: Франция – 6 очков (после 2-х матчей), Казахстан – 5 (4), Словения – 4 (2), Люксембург – 4 (4), Болгария и Черногория – по 1 (2).

Стрельба из лука: «выстрелил» в квалификации

В Росарио (Аргентина) завершился чемпионат мира среди юниоров и кадетов. После недавних успехов взрослой мужской команды (кстати, она поднялась на 2-ю позицию в мировом рейтинге!) мы с повышенным вниманием следим за событиями в этом виде спорту, надеясь на то, что «выстрелит» и кто-то из молодых.

То, что такие надежды небезосновательны, подтвердили результаты квалификации в старшей возрастной категории (юниоры). Ильфат Абдуллин из Алматинской области выбил 661 очко – это 4-й результат среди 82-х участников. Лучше стреляли только два представителя Южной Кореи, страны, являющейся мировым лидером в стрельбе из лука (665 и 664), а также чилиец (662). И столько же очков, сколько Ильфат, набрал еще один южнокореец.

Это позволило казахстанцу попасть сразу в 1/16 финала «плэй-офф», но там он проиграл немецкому спортсмену – 3:7 – и выбыл из борьбы. А призерами чемпионата мира стали как раз двое из трех корейцев и чилиец, которые попали в «топ-5» по итогам квалификации. То есть они, в отличие от Ильфата, сумели сохранить качество стрельбы и в решающей стадии соревнований. Тем не менее, казахстанец тоже продемонстрировал, что у него есть хороший потенциал.

Что касается его товарищей по юниорской сборной, то Никита Богданов проиграл в 1/32 финала (33-56 места), а Султан Тлеуов попал в число занявших 57-82 места. В командном первенстве казахстанцы стали 20-ми.

Баскетбол: поражение от гранда на старте сезона

Сильно обновленным составом начала «Астана» свой седьмой сезон в Единой лиге ВТБ. Особенно это коснулось легионеров – они сменились почти полностью. Главная ставка сделана на баскетболистов из США – это Джастин Картер, Энтони Клеммонс (они хорошо проявили себя в недавнем розыгрыше Кубка азиатских чемпионом, где казахстанская команда впервые завоевала «бронзу»). Ларри Гордон и Ике Удано. Кроме них, в заявку «Астаны» включены выступавший за нее в прошлом сезоне грек Леонидас Каселакис и новобранец Хордур Вильхамссон из Исландии. Казахстанская часть команды выглядит так: Антон Пономарев, Рустам Ергали (Яргалиев), Денис Дегтярев, Анатолий Колесников, Вадим Щербак, Рустам Мурзагалиев, Александр Жигулин, Дмитрий Гаврилов, Максим Марчук. Главный тренер – Костас Флеваракис.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ выступят 13 команд. Девять из них представляют Россию – ЦСКА (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Химки» (Химки), УНИКС (Казань), «Автодор» (Саратов), «Локомотив-Кубань» (Краснодар), «Нижний Новгород», «Парма» (Пермь) и «Енисей» (Красноярск). По одному клубу делегировали Эстония – «Калев»; Латвия – ВЭФ; Беларусь – «Цмоки-Минск»; Казахстан – «Астана». По итогам регулярного чемпионата восемь сильнейших клубов выйдут в «плэй-офф».

Вчера наша команда провела первый свой матч – в гости к ней приехал ЦСКА, действующий победитель Единой лиги ВТБ и третья команда всей Европы по итогам сезона 2016/17. Понятно, что силы были неравны. Итоговый счет – 72:92. Наиболее результативными в составе «Астаны» были американцы: Картер – 17 очков, Клеммонс – 14.





Дзюдо: четыре медали – это много или мало?

На этапе «Гран-при», прошедшем в столице Узбекистана, казахстанцы завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. На высшую ступень пьедестала почета поднялся Жансай Смагулов (весовая категория до 73 кг). У женщин выступающая в супертяжелом весе (свыше 78 кг) Гульжан Исанова дошла до финальной схватки, в которой проиграла дзюдоистке из Словении. Бронзовых наград удостоены Аблайхан Шаратов (мужчины, до 60 кг) и Севара Нишанбаева (женщины, до 57 кг).

Как можно оценить этот результат? Судите сами. В турнире приняли участие представители лишь 27 стран. Из 181 участника 98, или более половины, представляли три страны: Узбекистан – 55, Казахстан – 23, Россия – 20. Мало какие сборные прислали своих лидеров. При этом, например, израильтяне (участвовали 12 спортсменов) завоевали 5 медалей, монголы (6 спортсменов) – 4. Столько же, четыре, пришлись на 23-х казахстанцев, причем две из них завоевали первые номера национальной сборной.





Хоккей: «Барыс» опустился еще ниже

Выездная (и затяжная) серия «Барыса» продолжилась на прошлой неделе матчами в Нижнекамске, Минске и Сочи. В этих играх казахстанская команда набрала четыре очка из девяти возможных, что, разумеется, не позволило ей улучшить свое турнирное положение.

Началась неделя с победы над «Нефтехимиком», который входит в лидирующую тройку Восточной конференции. В середине стартового периода лучший снайпер «Барыса» Найджел Доус открыл счет. Но в начале второй трети матча голкипер команды Хенрик Карлссон заработал технический штраф и был изгнан с площадки до конца матча. Впрочем, его сменщик 22-летний Сергей Кудрявцев не сплоховал и тоже сохранил ворота «Барыса» в неприкосновенности. А в конце основного времени, когда хозяева льда пошли ва-банк и заменили вратаря полевым игроком, сначала тот же Доус, а затем Линден Вей дважды поразили пустую «рамку» – 3:0.

Напряженным получился матч в столице Белоруссии. В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами (в составе нашей команды отличился Талгат Жайлауов). Ближе к концу второй трети динамовцы вышли вперед. Этот счет сохранялся до последней минуты основного времени, когда «Барыс», имевший численное большинство, выпустил еще и дополнительного нападающего вместо вратаря. Ход оказался удачным: Доус сравнял счет. Затем был овертайм, а после – серия буллитов, в которой удача отвернулась от нашей команды – 2:3.

Наконец, в пятницу она гостила в Сочи у одноименного клуба, середнячка Западной конференции. К концу второго периода хозяева забросили в ворота «Барыса» три безответные шайбы, и лишь на 53-й минуте Мартен Сен-Пьер «размочил» счет – 1:3.

Казахстанская команда проведет еще два матча в гостях (в Омске и Ханты-Мансийске), после чего вернется домой. Пока она занимает 8-е место на «Востоке», набрав в 18 играх 29 очков (из 54-х возможных).

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