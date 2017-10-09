Суд арестовал на 2 мес. водителя казахстанского автобуса, попавшего в ДТП во Владимирской области

Алматы. 9 октября. КазТАГ — Мещанский суд Москвы заключил под стражу казахстанца Нургали Сарманова – водителя автобуса, перевозившего граждан Узбекистана и попавшего в ДТП на железнодорожном переезде во Владимирской области, сообщают российские СМИ.

«Мещанский суд Москвы заключил под стражу водителя автобуса Н. Сарманова, который 6 октября во Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции Покров столкнулся с поездом, в результате чего погибли 17 человек», — говорится в сообщении ТАСС.

Как поясняется, суд удовлетворил ходатайство следователя, и Н. Сарманов будет содержаться под стражей до 6 декабря.

Между тем в суде казахстанец сообщил, что водитель и пассажиры пытались руками столкнуть с железнодорожных путей заглохший автобус перед столкновением с поездом.

«По его словам, после закрытия шлагбаума водители стали призывать пассажиров выходить из автобуса, но многие из них спали, а также были нетрезвыми», — отмечается в сообщении.

При этом водитель утверждает, что перед выездом автобус находился в исправном состоянии.

Как сообщалось, в 3.30 мск минувшей пятницы на железнодорожном переезде в Петушинском районе Владимирской области произошло столкновение пассажирского автобуса марки Mercedes, принадлежащего казахстанскому перевозчику, и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. Автобус заглох на регулируемом железнодорожном переезде и в него врезался поезд, протащив несколько метров.

Число погибших в ДТП, по последним данным, составило 17 человек. Среди погибших числится казахстанец – второй водитель автобуса.