В минюсте РК заявили о грубых нарушениях при оплате труда адвокатам за счет бюджетных средств

Астана. 9 октября. КазТАГ — Органами юстиции при оплате труда адвокатам по уголовным делам, рассматриваемым в судах, установлены грубые нарушения законодательства, сообщила пресс-служба министерства юстиции РК.

«В соответствии с действующим законодательством оплата услуг адвоката за оказанную юридическую помощь за счет бюджетных средств осуществляется органами юстиции на основании заявок адвокатов об оплате», — говорится в сообщении в понедельник.

«Так, трем адвокатам г.Алматы на основании их заявок произведена оплата за счет бюджетных средств за оказание юридической помощи девяти подозреваемым. При этом в действительности в момент оказания юридической помощи адвокаты находились за пределами страны», — поясняется в сообщении.

Помимо этого в Актобе двое адвокатов, согласно предоставленным заявкам, находились в двух разных местах и одновременно защищали интересы сразу нескольких людей, подчеркнули в минюсте.

«Указанные факты свидетельствуют о грубейших нарушениях адвокатами действующего законодательства и их профессиональной этики. В результате граждане лишились права на получение гарантированной государством юридической помощи и остались без должной защиты со стороны адвокатов», — отмечается в сообщении.

В этой связи министерством юстиции РК инициированы иски в судебные органы о прекращении действий лицензий адвокатов.

«Нарушения подобного характера свидетельствуют о необходимости реформ в сфере адвокатуры», — заявил заместитель министра юстиции РК Жанат Ешмагамбетов.

Как утверждают в минюсте, президиумы коллегий адвокатов не всегда привлекают адвокатов к ответственности. Так, за последние 2,5 года на действия адвокатов поступило 553 жалобы. Из 261 дисциплинарного производства в отношении адвокатов президиумами коллегий адвокатов привлечены всего 109 адвокатов. В 305 случаях президиумом выносилось заключение об отсутствии в действиях адвоката нарушений норм законодательства об адвокатской деятельности.