В ближайшие трое суток в Казахстане сохранится погода без осадков

Астана. 9 октября. КазТАГ – С 10 по 12 октября в Казахстане сохранится погода без осадков, сообщает РГП «Казгидромет».

«В предстоящие трое суток территория Казахстана будет находиться под влиянием юго-западной периферии антициклона. Поэтому в республике сохранится погода без осадков», — говорится в прогнозе синоптиков в понедельник.

Также согласно прогнозу, в тыл антициклону распространяется теплый воздух с Передней Азии. Благодаря чему в западных областях Казахстана в воскресенье температура воздуха была на 3…6 градусов Цельсия выше нормы, а к 11 октября тепло достигнет крайних восточных районов республики.