Минздрав РК утвердил новые требования к независимым экспертам

Астана. 9 октября. КазТАГ — Приказом министра здравоохранения РК от 6 сентября 2017 года №680, утверждены новые требования к физическим лицам, претендующим на проведение независимой экспертизы в качестве независимых экспертов, сообщает пресс-служба МЗ РК.

Как указывается в сообщении, распространенном в понедельник, данный приказ прошел государственную регистрацию в министерстве юстиции РК 27 сентября 2017 года №15757.

Согласно приказу, физические лица, претендующие на проведение независимой экспертизы в качестве независимых экспертов, допускаются к проведению независимой экспертизы при наличии: высшего медицинского образования, стажа работы не менее 10 лет по заявляемой специальности, повышения квалификации не менее 216 часов за последние 3 года, сертификата специалиста для допуска к клинической практике и высшей квалификационной категории по заявляемой специальности.

Отмечается, что независимые эксперты привлекаются для проведения внешней экспертизы с целью обеспечения прав пациентов на получение медпомощи необходимого объема и надлежащего качества с оптимальным использованием кадровых, материально-технических ресурсов субъектов здравоохранения и применением современных медтехнологий. А также для прозрачности и объективности оценки деятельности субъектов здравоохранения, компетенции медработников, квалификационного уровня специалистов, актуальности и обоснованности рекомендаций при формировании общих требований к оказанию медпомощи пациенту при определенном заболевании или клинической ситуации.

При этом этих экспертов могут привлекать уполномоченный орган и его территориальные подразделения, субъекты здравоохранения, физические или юридические лица при проведении внешней экспертизы деятельности субъектов здравоохранения.

«Увеличение числа независимых экспертов позволит создать конкурентную среду, улучшая качество проводимой экспертизы», — подчеркивается в сообщении.

Между тем до 1 января 2017 года проводилась аккредитация физических лиц для проведения независимой экспертизы с выдачей им свидетельства об аккредитации. Свидетельства об аккредитации физических лиц на право проведения независимой экспертной оценки деятельности субъектов здравоохранения, выданные до 1 января 2017 года, действуют до истечения его срока действия.