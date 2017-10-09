В СКО не решается вопрос модернизации овощехранилищ

Петропавловск. 9 октября. КазТАГ — В Северо-Казахстанской области не решается вопрос модернизации овощехранилищ, сообщил руководитель аппарата акима области Мадияр Кожахмет.

Как пояснил М. Кожахмет на заседании акимата в понедельник «на исполнении в управлении предпринимательства находится поручение акима области о представлении к рассмотрению проработанного инвестиционного проекта по модернизации имеющихся овощехранилищ с заключением договоров с товаропроизводителями южных регионов в рамках развития межрегиональных операций».

«Первоначальный срок исполнения поручения – 30 сентября т.г., однако в установленные сроки оно не исполнено. До сих пор не выработано единого алгоритма мероприятий по организации хранения овощной продукции для стабилизации цен в зимне-весенний период, а также эффективного взаимодействия в рамках межрегиональных операций. В связи с несвоевременным исполнением поручения предлагаем рассмотреть возможность привлечений к дисциплинарной ответственности должностных лиц управления предпринимательства и туризма», — сказал руководитель аппарата.

В свою очередь аким региона Кумар Аксакалов отметил, что этот вопрос чрезвычайно важен для стабилизации цен на рынке на продукты питания. По его словам, пока он не получил «внятного ответа». Результаты по поводу организации хранения овощной продукции и отработку модернизации овощехранилищ с предпринимателями он потребовал с руководителя управления предпринимательства и туризма СКО Куралай Жаровой.

К. Аксакалов подчеркнул, что «нужен результат, и овощехранилище в любом случае будет».

«Но люди должны нести за это ответственность, это ваша работа. Ищите, создавайте условия, заинтересовывайте людей, помогайте им всячески. Это неудовлетворительно вообще», — дал глава региона указания К. Жаровой.