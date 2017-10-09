Астана. 9 октября. КазТАГ — Центральный парк Астаны признан самым лучшим в СНГ, сообщает управление культуры, архивов и документации г. Астаны.

«Столичный парк признан самым лучшим открытым парком развлечений в СНГ в 2017 г. Почетное звание парку Астаны было присвоено накануне в городе Сочи на XV смотр-конкурсе «Хрустальное колесо», который является единственным в своем роде и ежегодно определяет лидеров в индустрии развлечений и отдыха», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Как отмечается, всего в состав конкурса вошли 162 участника. Номинация, в которой победил столичный парк — «Лучший открытый парк развлечений, с количеством посетителей от 500 тыс. до 1 млн человек в год», является самой крупной. На территории СНГ в эту категорию входят все парки за исключением Сочи-парка, который был построен в 2014 году в преддверии Зимних Олимпийских игр. За победу также боролись парки Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Тбилиси и других крупных городов.

По словам жюри конкурса, парк Астаны завоевал награду благодаря своей многофункциональности, так как помимо аттракционов в парке имеется городской пляж, зона открытого бассейна, лыже-роллерная трасса для занятий спортом. На протяжении лета здесь проводились ежедневные развлекательные мероприятия «7 чудес парка» и воскресные тренировки «Fitness park Astana».

Несомненно, эта награда является результатом многолетнего и кропотливого труда, направленного на развитие мест культурно-массового отдыха в столице. Это первый приз подобного масштаба среди парков Казахстана, и мы хотим посвятить эту награду 20-летию нашей столицы», — отметил руководитель управления культуры, архивов и документации г. Астаны Болат Мажагулов.

Конкурс проходил на территории Сочи-парка в формате форума, где на протяжении четырех дней представители развлекательной индустрии из разных стран делились опытом и посещали образовательные семинары.